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    Пт., 16 августа 2019г.
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    Тема: Можно ли получить кредит без подтверждения налогов?
    • New! Fomi Cегодня в 16:03 «Ответить»
      Недавно где-то слышал, что оказывается можно взять кредит просто предоставив паспорт. Действительно ли это так? Может кто-нибудь подсказать?
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