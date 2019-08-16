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    Пт., 16 августа 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Где смотреть сериалы в хорошем качестве.
    • Сегодня! krasALISA Cегодня в 15:30 «Ответить»
      Люблю вечером после работы посмотреть интересные фильмы или сериалы, много сайтов перепробовала, то качество не устраивает, то новинки долго добавляются, задавать по названию в поисковике неудобно. Хочется найти что-то оптимальное с удобным интерфейсом. Подскажите,пожалуйста, на каких сайтах смотрите вы.
      • Сегодня! mariMARA Cегодня в 15:35 «Ответить»
        Тоже в свободное время увлекаюсь просмотром фильмов, особенно в жанре психологического детектива. Уже давно смотрю онлайн на этом сайте https://vseprokino.online , всегда вовремя выкладывают новинки, быстро обновляют серии и сезоны , никогда нигде не ищу. Сейчас, кстати, начала смотреть сериал "Не убей", любителям детективов советую.
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