Люблю вечером после работы посмотреть интересные фильмы или сериалы, много сайтов перепробовала, то качество не устраивает, то новинки долго добавляются, задавать по названию в поисковике неудобно. Хочется найти что-то оптимальное с удобным интерфейсом. Подскажите,пожалуйста, на каких сайтах смотрите вы.
Тоже в свободное время увлекаюсь просмотром фильмов, особенно в жанре психологического детектива. Уже давно смотрю онлайн на этом сайте https://vseprokino.online , всегда вовремя выкладывают новинки, быстро обновляют серии и сезоны , никогда нигде не ищу. Сейчас, кстати, начала смотреть сериал "Не убей", любителям детективов советую.