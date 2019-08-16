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    Пт., 16 августа 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Квартира в Москве
    • New! Ferel Cегодня в 13:16 «Ответить»
      Всем привет. Решили продать свое жилье в Нижнем Новгороде и переехать наконец в Москву. Хватает на средненькую двушку, кто подскажет, где лучше всего недвижимость смотреть? Реально без посредников?
      • New! Rainamad Cегодня в 13:23 «Ответить»
        Давно пора уезжать из Нижнего, за Москвой будущее. А вы хотите новостройку или вторичный рынок интересует? Предложений много, но вот найти толковое не просто.
        • New! Seenteyal Cегодня в 13:28 «Ответить»
          Неплохое решение, мы тоже собираемся переезжать непосредственно в Москву, но мы имеем родственников из Подмосковья, поэтому немного проще. Продали с мужем дом и квартиру трешку в Нижнем Новгороде, сейчас выбираем новостройку в столице. Дело это не самое простое, подходить нужно со всей ответственностью. На данный момент рассматриваем варианты, предложенные здесь novostroycity.ru . Как считаете, ценник реальный?
        • New! Fallybome Cегодня в 13:35 «Ответить»
          Новостроек много хороших, но например долевое я бы не рассматривала, покупайте уже в готовых домах даже избежать неприятностей с застройщиком.
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