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    Тема: Подставки для чашек
    • Сегодня! jooke Cегодня в 12:47 «Ответить»
      Ребят, всем привет! Мама очень люби обожает пить чай в приятной обстановке. Для неё это целая процедура. Недавно обнаружили, что из-за горячих чашек нашему столу становится так сказать не по себе. Посоветуйте, где можно красивые подставки прикупить?
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