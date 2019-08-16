На молодости лет решил заняться музыкой и начал с простоого - в ноутбуке скачал приложения, начал нотки расставлять, но сейчас понял, что это слишком "электронно" и захотел быть ближе к настоящим инструментам. Решил, надо бы электрогитару приобрести, однако денег в кошельке - куры не клюют, а самая нормальная для новичка стоит 180-200$... Может альтернативу искать?
Да ну, брось альтернативу. Иди к мечте несмотря ни на что заработай на свою электрогитару. Попробуй может на ставках подняться - это нынче акутально. Существуют различные группы, где обсуждают матчи, приходят к общему мнению и выигрывают приличные суммы начиная буквально с пару сотен рублей. Главное - это проводить все эти операции у проверенных букмекеров, типа Зенит, однако часто так бывает, что непонятным причинам сайт "упадёт", тогда уж и приходит на помощь "зеркало" конторы, кстати, у Зенита - где я ставлю, это обычно https://superbet.ru/zenit-mirror/. Конечно, сайты ломаются не так уж и часто, однако лучше быть всегда на чеку.