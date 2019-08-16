Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 16 августа 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 74 посетителя
    Форум: Музыкальный форум
    Новая тема
    Тема: Хочу гитару
    • feeskon Вчера в 22:16 «Ответить»
      На молодости лет решил заняться музыкой и начал с простоого - в ноутбуке скачал приложения, начал нотки расставлять, но сейчас понял, что это слишком "электронно" и захотел быть ближе к настоящим инструментам. Решил, надо бы электрогитару приобрести, однако денег в кошельке - куры не клюют, а самая нормальная для новичка стоит 180-200$... Может альтернативу искать?
      • jooke Вчера в 22:28 «Ответить»
        Да ну, брось альтернативу. Иди к мечте несмотря ни на что заработай на свою электрогитару. Попробуй может на ставках подняться - это нынче акутально. Существуют различные группы, где обсуждают матчи, приходят к общему мнению и выигрывают приличные суммы начиная буквально с пару сотен рублей. Главное - это проводить все эти операции у проверенных букмекеров, типа Зенит, однако часто так бывает, что непонятным причинам сайт "упадёт", тогда уж и приходит на помощь "зеркало" конторы, кстати, у Зенита - где я ставлю, это обычно https://superbet.ru/zenit-mirror/. Конечно, сайты ломаются не так уж и часто, однако лучше быть всегда на чеку.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      сильно потею34(1) Медицина и ЗдоровьеKira_a21.09.17 в 22:07RedLove85 Cегодня в 00:19
      муки выбора4(2) Туризм, путешествияsveta71205.08.19 в 17:19KRISPINA Cегодня в 00:16
      Спортивные часы для фитнеса14(2) Спортkiriwka06.04.18 в 03:51Аноним Вчера в 23:59
      Стильные часы на руку6(2) Мода, одежда, обувьAlyabyev13.06.19 в 13:04Molly Вчера в 23:53
      Смартфоны Xiaomi2(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыalbert83813.08.19 в 17:15Bubbe Gum Вчера в 23:39
      Часы для спорта и бизнеса2(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыalbert83809.08.19 в 11:46monetochka Вчера в 23:37
      Диплом20Наука, образованиеRitTa5720.11.18 в 10:51ЮляС Вчера в 23:17
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода