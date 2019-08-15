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Форум: Форум сексуального общения
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Тема: эротический корсет
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Тема:
эротический корсет
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New!
busina
Cегодня в 21:47
«Ответить»
Подскажите где я могу купить эротический корсет, никак не могу найти в своём городе, что можете посоветовать?
New!
Amiran
Cегодня в 21:52
«Ответить»
Я покупал своей жене эротический корсет в интернете, а именно в этом магазине
https://mybellissimo.ru/product-category...e-bele/korsety/
качество приятно удивило и жена была очень довольна такому подарку. Можете посмотреть в том магазине тоже.
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