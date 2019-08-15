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    Чт., 15 августа 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Мне нужна помощь с развитием своего ютюб канала
    • New! HighMan Cегодня в 13:24 «Ответить»
      Всем привет. Мне нужна помощь с развитием своего ютюб канала. Может кто-то поделиться дельными советами, а то голова уже пухнет от обилия информации
      • New! Nake Cегодня в 14:09 «Ответить»
        Так а какие еще советы ты не успел найти в сети? Там же всё есть, я и сам по ним именно и развивал свой канал. Советую просто пилить годный контент и покупать рекламу. Так же в начале не помешает купить просмотры ютуб, так как это ускорит прокачку твоего канала
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