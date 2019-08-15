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    Чт., 15 августа 2019г.
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    Тема: Утилизация аккумуляторов
    • Сегодня! Анисья Cегодня в 10:40 «Ответить»
      У мужа на работе копятся отработанные аккумуляторы. Долгое время не знали, куда их девать. Нужно же утилизировать правильно, они вредные, содержат свинец. Узнали, что оказывается можно сдавать их сюда https://akb-util.ru. Так и делаем. Они приезжают, сами забирают отходы, еще и деньги платят за них. Если кому нужно, рада помочь была.
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