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    Чт., 15 августа 2019г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Открытие
    • Сегодня! Kapan Cегодня в 08:32 «Ответить»
      Я заканчиваю у нас в Новгороде Институт физико-химических технологий и материаловедения. Ну и как полагается пишу диссертацию и уже в следующем году буду её защищать. Помимо этого я сделал одно небольшое открытие и хочу где-то его опубликовать или разместить, только там, где это будет действительно кому-то интересно. И возможно даже, в дальнейшем, эта информация появится в учебной литературе. Может кто-то подскажет подходящий ресурс?
      • Сегодня! Valli Cегодня в 08:42 «Ответить»
        Поищите в интернете научно-исследовательские форумы, наверняка такие существуют, там вы обязательно найдете людей, у которых подобные интересы. Может даже на этом, вам что-то дельное посоветуют.
        • New! Silena Cегодня в 08:58 «Ответить»
          А у нас в городе вы не узнавали, может есть какой-то журнал технический или газета, в которой можно было бы разместить данную информацию? Обратитесь к вашему преподавателю, может он что-то посоветует.
          • New! Victorh Cегодня в 09:10 «Ответить»
            Конечно, если публиковать, то вам нужен такой журнал, который пользуется интересом, не только в нашем городе, но и во всей стране, а может даже и за границей. В интернете такая информация может затеряться, только если конкретно не написать какому-то профессору, который сможет продвинуть ваше открытие. Автор попробуйте опубликовать статью о вашем открытии, например в журнале Менделеева https://mendeleevjournal.ru/ Возможно вами заинтересуются.
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