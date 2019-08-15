Я заканчиваю у нас в Новгороде Институт физико-химических технологий и материаловедения. Ну и как полагается пишу диссертацию и уже в следующем году буду её защищать. Помимо этого я сделал одно небольшое открытие и хочу где-то его опубликовать или разместить, только там, где это будет действительно кому-то интересно. И возможно даже, в дальнейшем, эта информация появится в учебной литературе. Может кто-то подскажет подходящий ресурс?
Конечно, если публиковать, то вам нужен такой журнал, который пользуется интересом, не только в нашем городе, но и во всей стране, а может даже и за границей. В интернете такая информация может затеряться, только если конкретно не написать какому-то профессору, который сможет продвинуть ваше открытие. Автор попробуйте опубликовать статью о вашем открытии, например в журнале Менделеева https://mendeleevjournal.ru/ Возможно вами заинтересуются.