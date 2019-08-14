Для Печати рекламных баннеров на автомобиль стоит использовать мягкую пленку Orajet 3640. Стоимость у неё не высокая, при этом при печати чернила не текут благодаря специальному покрытию поверхности, продаётся в рулонах по пятьдесят, сто и стоп пятьдесят метров. А купить такую плёнку в наличие Вы сможете в специализированном магазине в таком как эта https://zakrepim.com/product/myagkaya-pv...ka-orajet-3640/ .
Сейчас богатый выбор пленок для печати баннеров, стоимость на них сильно варьирует , стоит выбирать тот варит который подходит для Вашего принтера и плоттера, только не стоит брать китайского производства .