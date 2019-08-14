Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 14 августа 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 163 посетителя
    Форум: Технический прогресс, инновации
    Новая тема
    Тема: Какую пленку лучше использовать для оформления рекламы на автомобиле?
    • Сегодня! AysuManilowa Cегодня в 17:30 «Ответить»
      Подскажите, какую плёнку лучше использовать для нанесения рекламного баннера на автомобиль и где её приобрести в Москве
      • Сегодня! KamilaLviv Cегодня в 17:41 «Ответить»
        Для Печати рекламных баннеров на автомобиль стоит использовать мягкую пленку Orajet 3640. Стоимость у неё не высокая, при этом при печати чернила не текут благодаря специальному покрытию поверхности, продаётся в рулонах по пятьдесят, сто и стоп пятьдесят метров. А купить такую плёнку в наличие Вы сможете в специализированном магазине в таком как эта
        https://zakrepim.com/product/myagkaya-pv...ka-orajet-3640/ .
        • Сегодня! LediMey Cегодня в 17:45 «Ответить»
          Сейчас богатый выбор пленок для печати баннеров, стоимость на них сильно варьирует , стоит выбирать тот варит который подходит для Вашего принтера и плоттера, только не стоит брать китайского производства .
        • Сегодня! Varum Cегодня в 17:51 «Ответить»
          В компании Про Полимер большой выбор пленок для печати продаются они оптом и в розницу от метра. Неплохой варит пленка БОПП, она не гнется и не ломается при печати.
        Вывести
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода