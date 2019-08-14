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    Ср., 14 августа 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Киносайт с графиком выхода серий.
    • New! sakurKAR Cегодня в 16:56 «Ответить»
      Люблю смотреть сериалы, независимо от жанра, под настроение. Для меня важно найти такой сайт, на котором предоставляется полная картина выхода новых серий, а также есть информация о рейтинге. Кто знает такой ресурс, оставьте, пожалуйста, ссылку на сайт.
      • New! kalinANNA Cегодня в 16:57 «Ответить»
        Перепробовала кучу сайтов, около года назад нашла оптимально удобный вариант для себя http://relizhit.net . Все устраивает - и качество, и регулярное обновление. К тому же, есть такая важная для меня информация, как расписание выхода серий. Рекомендую.
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