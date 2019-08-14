Пошли с женой в секс-шоп, хотели что-то себе купить для разнообразия - немного пошалить захотелось. А жена зашла в магазин и как только нам вопросы начали задавать, то сразу засмущалась и выбежала оттуда. Мы так ничего и не купили. Ваши половинки тоже такие?
Автор, поход в такой магазин нужно было обсудить с женой. Если ей не комфортно что-то покупать в обычном секс-шопе, то можете вместе с ней сесть перед монитором компьютера и выбирать себе необходимое в интернет-магазине http://extase69.ru/ Не будет никакого смущения и можно вслух обсуждать каждый предмет.
Нет, моя без стеснения посещает такие магазины, ещё и пошутить может. Все посмотрит, попробует, покрутит в руках. Порой мне бывает неудобно, что она такая раскрепощенная) И обычно по её инициативе мы пробуем что-то новое. Наверное, мне повезло с женой)