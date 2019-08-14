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    Ср., 14 августа 2019г.
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    Тема: Где посмотреть рейтинг лучших букмекеров.
    • Сегодня! bagirDEN Cегодня в 12:14 «Ответить»
      Интересует вопрос поиска проверенного букмекера, в приоритете, конечно, надежность и репутация. У кого есть реальный опыт в этом вопросе, подскажите, какой лучший букмекер для вас. Если можно, оставьте ссылку на надежный сайт с рейтингом букмекерских контор.
      • Сегодня! damanTIM Cегодня в 12:21 «Ответить»
        Для меня самая лучшая контора - это 1хСтавка, я уже многие годы там играю, нет проблем с выводом, всегда хорошие коэффициенты, никогда не подводят. Вообще, советую вам посмотреть рейтинг лучших букмекерских контор на этом сайте http://bukmekers.net , мне в свое время очень помогла информация - актуальная, доступная, основана на мнениях и прогнозах экспертов.
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