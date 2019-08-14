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    Ср., 14 августа 2019г.
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    Тема: Иная жизнь 2019
    • New! Maui Вчера в 23:52 «Ответить»
      Казалось бы, что такого может показать в нынешнее время фантастический фильм о космосе, сплошные клише и штампы. Но в картине Иная жизнь https://tutfilmov.net/12185-inaja-zhizn-2019.html все же умудрились авторы сделать захватывающую, напряженную и очень интересную историю, за развитием которой наблюдаешь с повышенным вниманием.
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