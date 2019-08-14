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Как получить быстрый кредит на карточку







Чтобы оформить на: https://zaim-on-line.ru/kruglosutochno-na-kartu/ - займ онлайн на карту круглосуточно, следует заполнить заявку, где понадобиться указать следующие данные:



· Фамилия Имя Отчество заёмщика;

· число,месяц, год рождения;

· Серию, номер паспорта;

· контактный телефон;

· электронную почту;

· место регистрации;

· пмж;

· предоставить место работы;

· семейный статус;

· средний доход в месяц.



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