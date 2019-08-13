Все больше и больше современных устройств поддерживают технологию беспроводной зарядки. Устройство для беспроводной зарядки ZMI https://sankt-peterburg.ru-mi.com/zaryadnoe-ustroystvo-xiaomi-zmi-wi… способно осуществлять зарядку разными токами по разным протоколам благодаря функции умного распознавания устройства. Кроме того, эстетичный внешний вид устройству придают лицевая панель из стекла 2.5D и корпус из алюминиевого сплава. Благодаря инновационному устройству электроцепи, устройство для беспроводной зарядки ZMI может не только самостоятельно определять заряжаемое устройство, но и подавать ток для быстрой зарядки QuickCharge — 7.5 Вт