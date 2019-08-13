Чем больше пикселей, тем четче изображение. Redmi Note 7 https://sankt-peterburg.ru-mi.com/xiaomi-redmi-note-7-6-64-gb-siniy оснащен светочувствительным элементом нового поколения разрешением 48 Мп, обеспечивающим картинку в 4 раза четче, чем популярные 12-мегапиксельные модули. В режиме съемки с разрешением 48 Мп размер одного пикселя составляет 0,8 мкм, благодаря чему Вы сможете запечатлеть изображение в его истинной красоте и мельчайших деталях. Вы можете сколько угодно увеличивать фотографии, выискивать мелкие детали или вырезать отдельные фрагменты. Пейзажи даже при большом увеличении не теряют четкости, а из групповых фотографий можно быстро сделать стикеры. Флагманский 48-мегапиксельный модуль камеры Redmi Note 7 вместе с Вами разделит красивый момент.