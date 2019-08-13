Трудно начинать новое дело. Еще трудней подобрать команду, которая
поможет это дело развивать. Все люди разные, со своими запросами и
мышами в голове. Но, если они специалисты, с чем-то приходится
мириться и на что-то делать поправку. В принципе, можно посещать
консультации для руководителей, где освежат ваши знания по психологии
общения и управления коллективом. http://www.malkova.com/ У меня
неплохие контакты получились с консультантом Еленой Мальковой. Она
работает не только с руководителями, но и персоналом. Есть разные
комплексные тренинговые программы, консалтинговые проекты. Главное,
вижу результат ее работы. Не скажу, что прям все тут же вдохновились и
шелковыми стали, но работа пошла веселей.