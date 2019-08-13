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    Тема: Консультации для руководителей
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 10:34 «Ответить»
      Трудно начинать новое дело. Еще трудней подобрать команду, которая
      поможет это дело развивать. Все люди разные, со своими запросами и
      мышами в голове. Но, если они специалисты, с чем-то приходится
      мириться и на что-то делать поправку. В принципе, можно посещать
      консультации для руководителей, где освежат ваши знания по психологии
      общения и управления коллективом. http://www.malkova.com/ У меня
      неплохие контакты получились с консультантом Еленой Мальковой. Она
      работает не только с руководителями, но и персоналом. Есть разные
      комплексные тренинговые программы, консалтинговые проекты. Главное,
      вижу результат ее работы. Не скажу, что прям все тут же вдохновились и
      шелковыми стали, но работа пошла веселей.
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