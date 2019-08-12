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    Пн., 12 августа 2019г.
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    Тема: Экипировка
    • Сегодня! МегаМозг Cегодня в 18:33 «Ответить»
      Здесь есть автофорум, но мотофорума я не видел, так что пишу сюда. Мой вопрос как раз мотоциклистам. У моего брата День Рождения, у него есть мотоцикл и я хочу подарить ему нову экипировку: шлем или сапоги. Хочу чтобы вы мне посоветовали хороший бренд
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