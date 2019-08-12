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    Пн., 12 августа 2019г.
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    Тема: Запчасти для автобуса
    • Сегодня! Громада Cегодня в 17:14 «Ответить»
      В Воронежской области работает одна из наших строительных бригад. До места работы из общежития людей возит наш автобус. На днях он сломался и требует ремонта. Не знаете, где можно подешевле купить для него запчасти?
      • Сегодня! Колян90 Cегодня в 17:20 «Ответить»
        А надо ли самим покупать запчасти? Покажите автобус в автосервисе и может там его сразу и починят.
        • Сегодня! Мартов Дима Cегодня в 17:33 «Ответить»
          Можно и так сделать. Только так запчасти для автобуса будут стоить дороже. А чтобы их подешевле приобрести можно заглянуть на эту доску объявлений https://[url]www.cmlt.ru/ads--rubric-474[/URL] и найти приемлемое предложение.
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