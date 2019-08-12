Привет. Ищу способ быстро получить большую сумму денег! Я выставил на продажу автомобиль, а также другой транспорт. После недельного простоя покупателей почти не нашлось. Такой вариант меня не устраивает. Нужны деньги! Подскажите, пожалуйста, где можно быстро продать технику?
Ну а что ты хотел от обычных объявлений? Тут либо есть покупатели, либо их нет. Лучше не морочь себе голову и оформи автозаем Автоломбард быстро решает такие вопросы, так что можешь попробовать обратиться к ним в офис https://avto-lombard-spb.ru/ . Пусть проконсультирую тебя по данному вопросу. Как по мне, это самый быстрый способ получить деньги.