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    Тема: Планшеты
    • Сегодня! albert838 Cегодня в 12:13 «Ответить»
      Планшет Mi Pad 4 Plus LTE 4/64GB (черный/black) https://ru-mi.com/planshet-mi-pad-4-plus-lte-4-64gb-chernyiy-black.
      Xiaomi Mi Pad 4 Plus имеет поддержку LTE 4G, что позволит Вам в любое время и в любом месте посещать любимые сайты, общаться с друзьями, читать новости и загружать новые приложения. У аккумулятора ёмкостью 8260 мАч еще больше неоспоримых преимуществ, заключающихся во времени его работы. На сколько хватит такого заряда? На 16 часов просмотра видео, 10 часов игры или 12 часов съемки. Вы можете смело брать его с собой по делам, ведь полного заряда ему хватает на целый день работы.
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