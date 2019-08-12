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    Пн., 12 августа 2019г.
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    Форум: Работа, вакансии, фриланс
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    Тема: поиск руководящей должности
    • New! ownageboss Cегодня в 10:39 «Ответить»
      работал долгое время администратором в небольшом магазине, переехал в Воронеж, можно ли тут тоже устроиться на такую вакансию? Где можно поискать их?
      • New! sveta712 Cегодня в 11:12 «Ответить»
        конечно, в любом городе требуются специалисты! У нас можно поискать на разных площадках работу администратором в торговом заведении https://[url]www.cmlt.ru/ads--rubric-578...ere-30004[/URL] , вакансии ежедневно обновляются, каждый день сможете мониторить и выбирать для себя что-то новенькое
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