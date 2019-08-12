Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 12 августа 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 355 посетителей
    Форум: Мужской форум - мужские темы
    Новая тема
    Тема: Стихи для девушки.
    • Сегодня! Zoro Cегодня в 09:49 «Ответить»
      Всем привет. Ребята, кто умеет писать стихи? Ну как это делается, у меня никак не получается(( А я хотел своей девушке сделать предложение, и сочинить стих. Научите, плиззз.
      • Сегодня! Hakan Cегодня в 09:53 «Ответить»
        Хах, так это ж проще простого. Ну если у самого не полуается, попросите тех кто умеет писать, насочиняют что нибудь, за не большую плату))) Если что, я могу)))
        • Сегодня! Valentinchch Cегодня в 09:58 «Ответить»
          Да нет, пусть сам сочиняет. Это же его девушка, и соответственно стихи должны быть написаны лично. Иначе нет смысла представлять чужие слова за свои. Уж лучше уже прочитать кого то из классиков, будет романтичней и честнее. Но на самом деле, самому сочинить не сложно. Нужно всего лишь написать на бумаге все свои чувства, и сделать это в рифму. Что бы полегче было с рифмой. вот можете воспользоватся поиском рифм https://дословно.рф/рифмы/
          • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 10:03 «Ответить»
            Ну ничего себе вы тут напридумывали А нельзя обойтись без стихов. Сделайте ей просто предложение. скажите своими словами все что думаете. да и все. Я думаю девушка и так будет на седьмом небе от счастья
          Вывести
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2019г.

          Форум Нижнего Новгорода