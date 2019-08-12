Да нет, пусть сам сочиняет. Это же его девушка, и соответственно стихи должны быть написаны лично. Иначе нет смысла представлять чужие слова за свои. Уж лучше уже прочитать кого то из классиков, будет романтичней и честнее. Но на самом деле, самому сочинить не сложно. Нужно всего лишь написать на бумаге все свои чувства, и сделать это в рифму. Что бы полегче было с рифмой. вот можете воспользоватся поиском рифм