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    Пн., 12 августа 2019г.
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    Тема: Навес для автомобиля
    • Сегодня! MarinkaIvanova Cегодня в 08:23 «Ответить»
      Мы с мужем живем в загородном доме. И недавно мы купили авто. Гаража у нас нет и муж хочет на первое время поставить навес для машины. Нашли компанию "Ворота 750", они как раз занимаются производством различных ворот. Вот описание навесов, цена вполне нормальная, да и сделаны с хорошего материала. У кого стоят такие навесы?Как Вам?
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