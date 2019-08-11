Специально для wwh-club
Здравствуй, сейчас я расскажу тебе про самый актуальный бизнес о котором ты не услышишь больше нигде и все это из-за того, что меня подставил один из "партнеров" и кинул на кругленькую сумму в 20.000$ "отжав" мою часть бизнеса.
Схему раздаю для того, чтобы создать на этом рынке максимум конкуренции и "выдавить" бывшего партнера. Не знаю сколько будет актуальна эта инструкция и сколько проработает продавец, но на момент написания статьи (июль) он работает уже 3-й год.
Суть работы
Вся схема построена на покупке серой техники купленной с вломанных карт и создания путей ее реализации на белом рынке за стоимость чуть ниже рыночной.
Работать советую в диапазоне 85-90% цены от средней по рынку, обычно такой скидки в 10-15% хватает для быстрой реализации.
Шаг 1 | безопасность
Начинать думать о безопасности раньше, чем вы делаете закупки хотя бы 2-3 раза в месяц на сумму 1.000-1.500$ вообще смысла не имеет.
Имея хотя бы такие объемы советую использовать такие меры безопасности :
- Делайте заказы на третьи лица
- Для совершения заказов используйте новые аккаунты
- Используйте VPN для совершения заказов (советую как минимум использовать браузер torproject.org, а в идеале использовать что-то по типу или сам privateinternetaccess.com)
- Нигде не сообщайте о количестве товара в наличии (не используйте в рекламе фразы по типу : продам 20 iPhone X / продам оптом MacBook)
- Не распространяйте место закупки (лучше говорите, что сами закупаете напрямую у производителя в США по личному договору)
- Соблюдайте осторожность в хранении средств
- Не храните товар у себя дома И лично от меня - не берите в партнеры "друзей"
Шаг 2 | подготовка к работе
Нам нужно :
- Стартовый капитал в размере минимум 200$
- Наличие в вашем городе служб доставки DHL или Fedex
- Умение продавать
- Аккаунт на форуме, где работает продавец
- Минимум 2-3 часа свободного времени в сутки
- Место реализации товара
Шаг 3 | первый цикл
План действий :
- Регистрируемся на форуме capbiz.ru
- Смотрим прайс и определяемся с первой закупкой (в зависимости от стартовых вложений) в теме продавца https://capbiz.ru/index.php/topic/1822-liubaia-tekhnika-za-40-ot-stoimosti-v-magazinakh/
- Можно провести первую сделку через гарант сервис https://capbiz.ru/index.php/topic/9-doverennyi-garant-servis-3-5/
- Если выбранные товары есть в прайсе, то можно сразу написать гаранту, залить средства и после этого оформлять заказ у продавца с ссылкой на гаранта. Если же вы хотите закупить товар, которого в прайсе нет, (допустим, у нас в городе какие-то время очень популярны были видео-карты топовых моделей для майнинга) в таком случае сначала пишем продавцу и уточняем по поводу возможности заказа товара. Если все ок - пишем гаранту.
- После оформления заказа получаем трек номер и внимательно следим за доставкой нашего заказа.
- Получаем заказ, внимательно проверяем целосность упаковки и только после этого пишем гаранту о том, что сделка проведена успешно.
- Если закупка небольшая (до 5 позиций), то можно для продажи воспользоваться площадками объявлений (прим. avito.ru / youla.ru / farpost.ru / irr.ru / flagma.ru / doska.ru и т.д.)
- Советую ставить цену 85-90% от средней по рынку, в объявлении можете указать, что вам технику прислали родственники из заграницы, а вам срочно нужны деньги (для ремонта машины, как вариант).
- После продажи товара идем делать следующий цикл (начиная с закупки)
Шаг 4 | масштабирование
Когда доски объявления уже не помогают справиться с реализацией потока техники я советую начать использовать для этой цели социальные сети :
- ВК создаем публичную страницу, придумываем название, выбираем аватар, шапку, в описании пишем, что мы интернет магазин, заполняем товары, раз в 1-2 дня делаем посты на стену и накручиваем хотя бы 500 участников (советую для этого использовать bosslike.ru) и начинаем покупать рекламу в популярных группах своего города или заказывать таргетиговую рекламу на платформе самого ВК
- Инстаграм создаем профиль, так же придумываем название, аватар, описание (если у вас есть и публичная страница в вк, то вы можете в описании профиля инстаграмм оставить кликабельную ссылку), загружаем прайс в виде : фото техники, описание, прайс, заказ в лс. Так же покупаем рекламу у популярных в вашей группе вк или используем фейсбук инструменты для таргенированной рекламы в социальной сети
Шаг 5 | большие объемы
Когда суммы закупок доходят до масштаба 3-4 закзов в месяц на суммы от 1.500-2.000$ долларов - рекомендую использовать советы для безопасности и переходить к новым каналам реализации продукции.
На этом этапе мы уже должны иметь живые соц. сети и ресурсы на покупку рекламы для развития бизнеса, нам остается решить проблему с скоростью продажи товара.
Для этого мы должны создать сайт интернет-магазин (можете заказать у какой-нибудь студии или использовать фриланс биржи fl.ru / kwork.ru / freelancehunt.com / weblancer.net и т.д.)
После его создания нам нужно решить вопрос с доставкой товара в другие города (да-да, мы выходим на полномасштабный рынок интернет-магазинов)
Второй вопрос - хранение товара. Он решается съемом самой недорогой квартиры возле почтового пункта (чтобы удобно было отправлять товар) и хранением товара именно там.
Следующее, что мы должны решить - доставка и этот вопрос на первых этапах можно решить таким образом : нанимаете 2-3х человек, которые 1-2 раза в день идут на почту и по списочку отправляют клиентам их заказы.
Последнее, что нас на этом этапе волнует - привлечение клиентов.
Эту проблему можно решить массой способов, начиная от простого найма пиар менеджера, заканчивая ручным заказом рекламы в партнерских сетях, социальных сетях, ютуб ролики, Google AdWords, Yandex Direct, баннерные сети, рекламные контракты с другими компаниями и еще миллион способов.
Шаг 6 | подсчет экономики
В этом этапе в дело входят большие цифры, так что не лишним было бы создание и ведение бухгалтерии, в которой нужно как минимум подсчитывать такие параметры : стоимость товара в закупке, стоимость обслуживания магазина, стоимость рекламы, стоимость привлечения клиента, стоимость оплаты рабочих.
Наша цель на этом этапе : сведение доходов и расходов в плюсовой балланс и удержание показателей, благо, что мы можем довольно сильно играться ценой продажи товара.
Шаг 7 | автоматизация
Для автоматизации бизнеса нам необходимо нанять людей на ключевые позиции :
- Технический директор (сфера ответственности : работоспособность и поддержание web-ресурсов)
- Рекламный диркетор (сфера ответственности : привлечение клиентов в магазин)
- Директор логистики (сфера ответственности : доставка заказов клиентам магазина)
- Экономист (сфера ответственности : сведение экономики и контроль прибыли)
- Управляющий директор (сфера ответственности : формирование задач отделам, формирование списка необходимого товара)
Вам остается только наблюдать и делать своевременные заказы товара для магазина.
Спасибо за покупку!
Tg для поддержки : @NikitaGusev1983