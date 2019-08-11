Компанией «Сервис Цифра» предусмотрены умеренные расценки на все виды услуг







Не является секретом, что даже наиболее добротная техника, выпущенная ведущими компаниями, может поломаться, что приносит ее обладателям много проблем. Телевизоры не стали исключением и ремонт устройства делается буквально для всех ключевой задачей.



Естественно, пользователи могут обратиться за услугами частников, найдя объявление в интернете либо другом источнике, но правильнее адресоваться в лицензированный сервисцентр. Это станет гарантом достойного качества услуги и идеальной работы прибора после его ремонта.





Надежный сервисцентр – оперативное устранение любой неисправности







Компания «Сервис Цифра»: https://tv.pcusluga.ru/ - где можно заказать ремонт lcd телевизоров, уже несколько лет производит ремонт телевизоров в Ярославле и пользуется огромным уважением многочисленных клиентов. Мастера компании сумеют вернуть работоспособность телевизоров различных марок Akai, Fujitsu, LG, Philips, Sony, Supra – это может быть ремонт Led телевизоров Ярославль, а также LCD моделей и техники других типов.



Заметим, что обращение в эту мастерскую сейчас доступно не только для жителей Ярославля, но и Ярославской области, к тому же заявки на починку техники принимаются в любое время суток. На сегодняшний день компанией предлагается широчайший перечень услуг по ремонту ТВ-техники:



• ремонт подсветки телевизора Ярославль;

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Качественный ремонт в минимальные интервалы времени







Обращение в мастерскую «Сервис Цифра» имеет немало важнейших преимуществ, о каких следует рассказать. В их числе:



• низкие расценки на все разновидности услуг: разумеется, стоимость ремонта будет зависеть от его объема, но всегда она будет приемлемой для всякого, помимо прочего, компанией установлена система дополнительных скидок;

• на все виды исполненных работ заказчикам предоставляется гарантия периодом на 12 месяцев;

• ремонт различной сложности исполняется лицензированными специалистами, накопившими значительный опыт, с использованием только оригинальных комплектующих, если они необходимы в процессе проведения работ;

• независимо от категории сложности неисправности, она будет устранена в минимальные сроки;

• круглосуточный прием заявок на ремонт, с быстрым приездом мастера по нужному адресу.



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