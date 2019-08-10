Ремонт компьютера: в каких случаях необходим и куда обращаться?





Компьютер - сложная и хрупкая система, с которой необходимо обращаться максимально аккуратно. Любое повреждение снижает его работоспособность и функциональность. Для многих людей может быть не очевидным тот факт, что компьютер нужно сдать в ремонт: например, когда он работает, но при этом его производительность минимальна. Давайте рассмотрим, в каких случаях требуется профилактический осмотр устройства и к кому обращаться по этому вопросу.





Признаки поломки компьютера





Есть несколько симптомов, свидетельствующих о том, что устройство нужно отдать в ремонт:



· Компьютер не включается. Очевидный признак, который говорит о серьезной поломке материнской платы или блока питания. Однако проблема может быть связана с кнопкой включения: проверьте, возможно, она залипла;



· Нет изображения на экране. Частичное или полное отсутствие картинки при исправно работающем процессоре зачастую означает перегорание контактов монитора;



· Не работает ОС Windows. При включении компьютер начинает загружаться, но перед появлением пользовательского интерфейса “зависает”. В таких случаях требуется переустановка операционной системы;



· Устройство выключается само по себе, внезапно появляется “экран смерти”. Такие признаки чаще всего говорят о недостатке оперативной памяти;



· Отсутствие звука. Такая проблема часто появляется после обновления драйверов или установки новой видеоплаты.



При наличии хотя бы одного из вышеприведенных признаков следует обратиться в специализированный сервис для проверки устройства.





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Источник https://izremonta.ru/remont-kompyuterov.html