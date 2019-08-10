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    Сб., 10 августа 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ремонт компьютера: в каких случаях необходим и куда обращаться?
    • New! reddeadfds Cегодня в 12:44 «Ответить»
      Ремонт компьютера: в каких случаях необходим и куда обращаться?


      Компьютер - сложная и хрупкая система, с которой необходимо обращаться максимально аккуратно. Любое повреждение снижает его работоспособность и функциональность. Для многих людей может быть не очевидным тот факт, что компьютер нужно сдать в ремонт: например, когда он работает, но при этом его производительность минимальна. Давайте рассмотрим, в каких случаях требуется профилактический осмотр устройства и к кому обращаться по этому вопросу.


      Признаки поломки компьютера


      Есть несколько симптомов, свидетельствующих о том, что устройство нужно отдать в ремонт:

      · Компьютер не включается. Очевидный признак, который говорит о серьезной поломке материнской платы или блока питания. Однако проблема может быть связана с кнопкой включения: проверьте, возможно, она залипла;

      · Нет изображения на экране. Частичное или полное отсутствие картинки при исправно работающем процессоре зачастую означает перегорание контактов монитора;

      · Не работает ОС Windows. При включении компьютер начинает загружаться, но перед появлением пользовательского интерфейса “зависает”. В таких случаях требуется переустановка операционной системы;

      · Устройство выключается само по себе, внезапно появляется “экран смерти”. Такие признаки чаще всего говорят о недостатке оперативной памяти;

      · Отсутствие звука. Такая проблема часто появляется после обновления драйверов или установки новой видеоплаты.

      При наличии хотя бы одного из вышеприведенных признаков следует обратиться в специализированный сервис для проверки устройства.


      Почему клиенты выбирают нас?


      Если вам требуется оперативный и профессиональный ремонт компьютеров, обращайтесь к нам. Четыре причины, почему клиенты выбирают нашу компанию:

      1. Профессионализм сотрудников. У нас работают специалисты с профильным образованием, которые знают, как починить ваш компьютер даже в, казалось бы, безысходных случаях;

      2. Оперативность. Мы стараемся выполнить работу как можно быстрее и всегда придерживаемся заранее оговоренных сроков;

      3. Гарантия результата. Наши сотрудники ремонтируют компьютер таким образом, чтобы вы не скоро обратились в сервисный центр в следующий раз;

      4. Приемлемые цены. Стоимость наших услуг аргументирована и соответствует средней ценовой политике в сфере обслуживания компьютерных устройств.

      Доверьте свой компьютер нам и продлите его жизнь на несколько лет.



      Источник https://izremonta.ru/remont-kompyuterov.html
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