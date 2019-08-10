Привет. Ребята, подскажите, как называется резинка, которая держит поплавок на леске? Ещё можно грузики крепить и фиксировать поводки. Я только недавно окунулся в мир рыбной ловли. Пока что очень зеленый)
Мм, а ты цепляешь поплавок на жесткое защемление и потом вытягиваешь глубину, да? Я в принципе понял, у тебя стандартная сборка поплавочного удилища. Вот тебе кембрики для рыбалки https://alligator-vrn.ru/voronezh/catalo...briki-i-trubki/ . Как видишь тут есть разные резиночки. Подберешь нужный вариант под диаметр лески и проблема решена.