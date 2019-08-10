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    Сб., 10 августа 2019г.
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    Тема: Как называется резинка, которая держит поплавок на леске
    • Сегодня! HighMan Cегодня в 10:41 «Ответить»
      Привет. Ребята, подскажите, как называется резинка, которая держит поплавок на леске? Ещё можно грузики крепить и фиксировать поводки. Я только недавно окунулся в мир рыбной ловли. Пока что очень зеленый)
      • Сегодня! Samara12 Cегодня в 10:48 «Ответить»
        Мм, а ты цепляешь поплавок на жесткое защемление и потом вытягиваешь глубину, да? Я в принципе понял, у тебя стандартная сборка поплавочного удилища. Вот тебе кембрики для рыбалки https://alligator-vrn.ru/voronezh/catalog/rybalka/osnastka-i-komplektuyushchie/furnitura/kembriki-i-trubki/ . Как видишь тут есть разные резиночки. Подберешь нужный вариант под диаметр лески и проблема решена.
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