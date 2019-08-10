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    Сб., 10 августа 2019г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Экзамен GRE
    • Сегодня! jaroslava07 Cегодня в 08:42 «Ответить»
      Форумчане, есть здесь кто-нибудь, кто сталкивался с экзаменом GRE? Есть несколько вопросов. Самый главный, это сколько стоит прохождение этого экзамена, и где можно посмотреть примерные задания, которые могут быть?
      • Сегодня! feeling_okey Cегодня в 08:51 «Ответить»
        Так в интернете полно информации можно найти про этот экзамен и не только… Особенно, что касается примеров! Не думаю, что прямо идентичные найдете, но хотя бы будете знать, к чему готовиться.
        • Сегодня! jaroslava07 Cегодня в 08:58 «Ответить»
          Да, смотрела я в интернете, вот именно, что информации полно, а хотелось бы точной! Преподаватель в университете сказал, что есть сайты, их немного, где можно посмотреть подробные примеры заданий. У него эти сайты, увы, не сохранились. Вот и приходится искать.
          • Сегодня! feeling_okey Cегодня в 09:02 «Ответить»
            Тогда удачи Вам в поиске. А по поводу оплаты могу подсказать… Преподаватель ВУЗа в котором я учусь уезжал в докторантуру учится в Канаду, сдавал этот экзамен. Обошлось ему это вроде в 200 долларов. Но это было год назад.
        • Сегодня! lenamyshk Cегодня в 09:21 «Ответить»
          Я поступаю в магистратуру в этом году, в один из городов США. Так вот мне тоже придется сдавать экзамен, о котором Вы говорите. Примеры найти можно, главное искать) Вот здесь есть информация про GRE тесте - https://[url]www.testverbal.ru/gre[/URL]. Более подробно, чем все, что пока можно найти. Стоимость экзамена есть, она как раз такая как предыдущий комментатор и сказал. Сейчас внимательно прочитаю, что за тест, где его сдавать, и буду приступать к просмотру примеров.
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