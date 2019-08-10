Форумчане, есть здесь кто-нибудь, кто сталкивался с экзаменом GRE? Есть несколько вопросов. Самый главный, это сколько стоит прохождение этого экзамена, и где можно посмотреть примерные задания, которые могут быть?
Да, смотрела я в интернете, вот именно, что информации полно, а хотелось бы точной! Преподаватель в университете сказал, что есть сайты, их немного, где можно посмотреть подробные примеры заданий. У него эти сайты, увы, не сохранились. Вот и приходится искать.
Тогда удачи Вам в поиске. А по поводу оплаты могу подсказать… Преподаватель ВУЗа в котором я учусь уезжал в докторантуру учится в Канаду, сдавал этот экзамен. Обошлось ему это вроде в 200 долларов. Но это было год назад.
Я поступаю в магистратуру в этом году, в один из городов США. Так вот мне тоже придется сдавать экзамен, о котором Вы говорите. Примеры найти можно, главное искать) Вот здесь есть информация про GRE тесте - https://[url]www.testverbal.ru/gre[/URL]. Более подробно, чем все, что пока можно найти. Стоимость экзамена есть, она как раз такая как предыдущий комментатор и сказал. Сейчас внимательно прочитаю, что за тест, где его сдавать, и буду приступать к просмотру примеров.