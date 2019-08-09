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    Пт., 9 августа 2019г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: IP телефон
    • Сегодня! AysuManilowa Cегодня в 20:15 «Ответить»
      Подскажите , какая модель IP телефона лучше и где его приобрести по доступной цене и насколько качество связи выше чем у стандартного проводного телефона.
      • Сегодня! Varum Cегодня в 20:34 «Ответить»
        На мой взгляд, неплохие IP телефоны фирмы Grandstream, для их отключения нужен интернет и сеть с напряжением 220 В. Эти аппараты надёжней проводных телефонов и их работа не зависит от зоны покрытия оператора связи. Обратите внимание на модель GXP2170, она оснащена удобным жидкокристаллическим монитором и поддерживает до двенадцати внутренних номеров, а приобрести такой прибор можно в специализированной фирме, такой как эта https://all4tele.com/voip-oborudovanie/i...nd-grandstream/ .
        • Сегодня! KamilaLviv Cегодня в 20:41 «Ответить»
          IP телефоны это современное средство связи по сравнению со старыми проводными моделями, связь по ним возможна в любом месте где есть электричество и интернет. Купить такой прибор можно в ДНС с доставкой, желательно обратить внимание на известные фирмы Самсунг и Филипс они выпускают неплохие приборы.
          • New! LediMey Cегодня в 20:51 «Ответить»
            Телефон фирмыFANVIL X4G отличное решение для небольшой компании, данная модель имеет стильный современный дизайн , стоимость небольшая, есть возможность настроить до тридцати клавиш быстрого набора, а приобрести можно на АВито.
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