На мой взгляд, неплохие IP телефоны фирмы Grandstream, для их отключения нужен интернет и сеть с напряжением 220 В. Эти аппараты надёжней проводных телефонов и их работа не зависит от зоны покрытия оператора связи. Обратите внимание на модель GXP2170, она оснащена удобным жидкокристаллическим монитором и поддерживает до двенадцати внутренних номеров, а приобрести такой прибор можно в специализированной фирме, такой как эта https://all4tele.com/voip-oborudovanie/i...nd-grandstream/ .
IP телефоны это современное средство связи по сравнению со старыми проводными моделями, связь по ним возможна в любом месте где есть электричество и интернет. Купить такой прибор можно в ДНС с доставкой, желательно обратить внимание на известные фирмы Самсунг и Филипс они выпускают неплохие приборы.
Телефон фирмыFANVIL X4G отличное решение для небольшой компании, данная модель имеет стильный современный дизайн , стоимость небольшая, есть возможность настроить до тридцати клавиш быстрого набора, а приобрести можно на АВито.