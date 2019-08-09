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    Пт., 9 августа 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Умная крышка-биде для унитаза
    • New! albert838 Cегодня в 11:49 «Ответить»
      Умная крышка-биде для унитаза Xiaomi https://ru-mi.com/umnaya-kryishka-bide-dlya-unitaza-xiaomi-belyiy, в ней используется керамическая система водонагрева проточного типа, благодаря которой вода будет нагрета до комфортной температуры к тому моменту, как она коснется Вас; помимо того, температура воды будет стабильной даже при длительном ополаскивании. Комфортный контрастный массаж поможет улучшить локальное кровообращение, а благодаря четырехуровневой настройке температуры, регулировке напора и функции ополаскивания в двух направлениях, умная крышка-биде для унитаза поможет Вам совместить удобство с чистотой. Поочередное ополаскивание холодной и горячей водой расслабят омываемые участки тела. Вы сможете настроить температуру и напор ополаскивания в соответствии с личными предпочтениями
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