Умная крышка-биде для унитаза Xiaomi https://ru-mi.com/umnaya-kryishka-bide-dlya-unitaza-xiaomi-belyiy, в ней используется керамическая система водонагрева проточного типа, благодаря которой вода будет нагрета до комфортной температуры к тому моменту, как она коснется Вас; помимо того, температура воды будет стабильной даже при длительном ополаскивании. Комфортный контрастный массаж поможет улучшить локальное кровообращение, а благодаря четырехуровневой настройке температуры, регулировке напора и функции ополаскивания в двух направлениях, умная крышка-биде для унитаза поможет Вам совместить удобство с чистотой. Поочередное ополаскивание холодной и горячей водой расслабят омываемые участки тела. Вы сможете настроить температуру и напор ополаскивания в соответствии с личными предпочтениями