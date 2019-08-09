Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 9 августа 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 119 посетителей
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Часы для спорта и бизнеса
    • New! albert838 Cегодня в 11:46 «Ответить»
      Часы Amazfit Stratos (Smart Sports Watch 2, A1619) получили совершенно новый дизайн, главный секрет которого — сочетание деталей из разных материалов. Это изогнутое 2.5D стекло с ярким цветным экраном, изображение на котором останется отчетливым даже при солнечном свете; отполированный вручную керамический корпус с глянцевыми бликами; 3 физические кнопки из нержавеющей стали 316L и сенсорный экран, обеспечивающие легкое и быстрое управление часами. Корпус изготовлен из обработанного 3D лазером углеродного волокна с приятной текстурой. У нас https://ru-mi.com/chasyi-amazfit-stratos-chernyiy вы их можете купить по самой лучшей цене.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Умная крышка-биде для унитаза1(1) Медицина и Здоровьеalbert838Cегодня в 11:49albert838 Cегодня в 11:49
      Очиститель воздуха1(1) Наука, образованиеalbert838Cегодня в 11:47albert838 Cегодня в 11:47
      Часы для спорта и бизнеса1(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыalbert838Cегодня в 11:46albert838 Cегодня в 11:46
      Адвокатское бюро2(2) Юридический форумfeeskonCегодня в 10:56jooke Cегодня в 10:58
      Сигнализация2(1) АвтоФорумВалерчик29.07.19 в 15:28RitTa57 Cегодня в 10:57
      Виза в США6(1) Наука, образованиеГлеб4217.11.17 в 19:32Validol Cегодня в 10:40
      Бамбуковое одеяло12(1) Мебель, интерьеры, домAnitta06.11.17 в 19:13EvaSD Cегодня в 10:26
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода