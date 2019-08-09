Часы Amazfit Stratos (Smart Sports Watch 2, A1619) получили совершенно новый дизайн, главный секрет которого — сочетание деталей из разных материалов. Это изогнутое 2.5D стекло с ярким цветным экраном, изображение на котором останется отчетливым даже при солнечном свете; отполированный вручную керамический корпус с глянцевыми бликами; 3 физические кнопки из нержавеющей стали 316L и сенсорный экран, обеспечивающие легкое и быстрое управление часами. Корпус изготовлен из обработанного 3D лазером углеродного волокна с приятной текстурой. У нас https://ru-mi.com/chasyi-amazfit-stratos-chernyiy вы их можете купить по самой лучшей цене.