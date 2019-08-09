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    Пт., 9 августа 2019г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Адвокатское бюро
    • New! feeskon Cегодня в 10:56 «Ответить»
      Друзья, здравствуйте. Знакомый попал в просяк. Какие-то нетрезвые индивиды начали драку около клуба ночью. Вступился за девушку, а одному парню там сломали нос, руку и скидывают все на него. Дело дошло даже до суда, но парня-то он этого не трогал... Вобщем, даже пришлось обращаться в адвокатское бюро. Знакомые посоветовали https://legalcon.ru/. Пока что суд решение не выдал, однако кому-то грозит пару лет. Адвокаты, вроде компетентны, так что думаю, все обойдётся.
      • New! jooke Cегодня в 10:58 «Ответить»
        Если не виноват, то адвокаты докажут, однако лгать - последнее дело на суде.
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