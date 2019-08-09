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В наше время смартфоны постоянно используются детьми и взрослыми, а посредством современных девайсов пользователи с легкостью решают всевозможные задачи. Организация досуга и решение рабочих вопросов, возможность постоянно находиться на связи – это лишь краткий набор случаев, когда использование смартфона крайне эффективно. Но, к сожалению, даже гаджеты лучших производителей ломаются и, независимо от сложности неисправностей, восстановление сложной техники целесообразно доверять грамотным мастерам.





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