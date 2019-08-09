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    Пт., 9 августа 2019г.
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    Форум: Бухгалтерский форум
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    Тема: Программа
    • Сегодня! kuka6 Cегодня в 02:02 «Ответить»
      Хотим на работе поставить 1с , можно ли это самим сделать или лучше нанять людей ? Кто ставил себе такую программу для ИП .
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