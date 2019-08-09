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    Пт., 9 августа 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Охранная сигнализация
    • Сегодня! TolyaZarubin Cегодня в 01:48 «Ответить»
      Здравствуйте. Так получается, что вся наша семья утром уходит из дома: кто на работу, кто на учебу. И собираемся только вечером. Стал задумываться об установке охранной сигнализации, как лучше решить этот вопрос
      • New! kuka6 Cегодня в 03:23 «Ответить»
        По правде сказать, считаю, что охранная сигнализация не нужна. Лишняя трата денег. Установите себе хорошую металлическую дверь и несколько современных замков с разными типами механизмов.
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