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    Пт., 9 августа 2019г.
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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Корм для взрослого Бульдога
    • Краша Вчера в 23:02 «Ответить»
      На день рождения подарили мне взрослого бульдога.
      Это далеко не первая моя собака в семье, однако это первая собака такой породы...вот сейчас интересуюсь вопросом кормления. Подскажите какой вид корма лучше всего выбирать, так же отдельно буду благодарен если посоветуйте где в Москве корм можно купить?
      • New! Брисса Cегодня в 00:32 «Ответить»
        Все просто, следите инструкции:
        1. идете в ближайший зоомагазин
        2. подходите к консультанту
        3. просите советы по выбору интересующего вас типа корма
        4. покупаете
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