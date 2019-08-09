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    Пт., 9 августа 2019г.
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    Тема: М.Видео или Эльдорадо ?
    • Shuksher Вчера в 22:05 «Ответить»
      В каких из этих двух магазинов чаще делаете покупки и почему у них цены разнятся иногда вплоть до 30% на технику? Слышал мнение, что в М.Видео много подделок продают, это соответствует действительности? Кто то сталкивался?
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