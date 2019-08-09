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    Пт., 9 августа 2019г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Вкусный салатик
    • SamuRaiX Вчера в 21:11 «Ответить»
      Недавно мы с женой приготовили салат с говядиной и черносливом, авакадо, сладким перцем и лимоном. Просто бомба. Делитесь ниже своими рецептами салатов вкусных, возьму на заметку
      • MarunFgtre Вчера в 21:17 «Ответить»
        не знаю уж кто какие салаты любит, а у меня фаворит салат Цезарь Классика Особенно если с правильным оригинальным соусом, а не майонезом, то лучше не найти по моему
        • GtyrGhj Вчера в 21:22 «Ответить»
          Как известно, на вкус и цвет товарищей нет. Самый запоминающийся по вкусу для меня оказался салат " Черепаха" Попробовал на день рождения у друга - с этих пор прошу готовить маму только его. Например, посмотреть рецепт данного салата можно и здесь http://gcook.ru/recept-salata-cherepaxa.html , готовится очень легко. Главное - творческий подход
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