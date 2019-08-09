Привет. Хочу поинтересоваться, как вы проводите свой досуг? А то сейчас все сидят днями в интернете и света белого не видят. Мне жаль таких людей. Я сижу в сети только на работе, когда нужно косынку разложить, да информацию посмотреть.
Пфхах, работают, развиваются, ты что препод? Люди сидят в интернете, потому что он вполне может заменить реальную жизнь! Чего ещё нужно в этом мире? Да, многие получают деньги, но почему бы при таком же раскладе, не зайти поиграть в игры или поискать забытый Вулкан оригинал? Это я уже молчу за тонны информации, которые можно, вот так просто взять и скачать. По выходным, я именно этим и занимаюсь, захожу https://info777zino.top/skachat/ , смотрю, играюсь и развиваюсь.