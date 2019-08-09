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    Пт., 9 августа 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Какой у вас досуг
    • HighMan Вчера в 21:09 «Ответить»
      Привет. Хочу поинтересоваться, как вы проводите свой досуг? А то сейчас все сидят днями в интернете и света белого не видят. Мне жаль таких людей. Я сижу в сети только на работе, когда нужно косынку разложить, да информацию посмотреть.
      • Samara12 Вчера в 21:35 «Ответить»
        Ну не знаю, такие вопросы задаете? Многие люди работают в интернете, улучшают свои познания в различных направлениях и развиваются. Видимо, вы не в том кругу общения. У меня всё именно так.
        • Nake Вчера в 22:01 «Ответить»
          Пфхах, работают, развиваются, ты что препод? Люди сидят в интернете, потому что он вполне может заменить реальную жизнь! Чего ещё нужно в этом мире? Да, многие получают деньги, но почему бы при таком же раскладе, не зайти поиграть в игры или поискать забытый Вулкан оригинал? Это я уже молчу за тонны информации, которые можно, вот так просто взять и скачать. По выходным, я именно этим и занимаюсь, захожу https://info777zino.top/skachat/ , смотрю, играюсь и развиваюсь.
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