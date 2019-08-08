Гуляя по просторам интернета наткнулся на интересную статью и не удержался чтобы сделать репост, ибо мне очень помогло в продвижении моего сайта:





Как посещаемость влияет на рост позиций сайта







Позиции сайта в поисковике напрямую влияют на посещаемость ресурса. По мере их роста увеличивается количество людей, которые открывают страницу. Связь меду позициями сайта и посещаемостью логична и доказана. Другой вопрос, как поднять сервис в поисковике. Людей интересует, влияет ли посещаемость на рост позиций сайта. Одни утверждают, что взаимосвязь отсутствует, но другие придерживаются противоположной позиции. Рекомендуется разобраться в вопросе, чтобы лучше понимать, как продвигать ресурс в поисковике.





Как влияет посещаемость на выдачу в поиске







Давно доказано, что посещаемость частично влияет на позиции сайта в поисковой системе. Следовательно, нужно привлекать больше людей на сервис, чтобы он становился популярнее. Посещаемость – один из факторов ранжирования Google. Параметр учитывается при анализе ресурса. Другой вопрос, насколько он значимый, потому как владельцы сайта заинтересованы всеми способами продвинуть свой проект.



Поисковая система Гугл учитывает возврат к результатам поиска после того, как человек среди найденных ссылок откроет конкретный сайт. Если люди редко после посещения сервиса снова возвращаются к поиску, тогда это положительно сказывается на позиции ресурса. Поисковая система считает, что страница достойна внимания, потому как её часто открывают и получают интересующую информацию.



Некоторые люди пытаются повысить посещаемость с помощью ботов. Это удобно, так как не нужно прилагать особых усилий. По сути, совершаются автоматические переходы на сайт, происходит эмулирование действий настоящих посетителей. За счёт этого быстро увеличивается трафик.



Данный способ удобен тем, что не нужно стараться и надеяться на удачу. Легче заказать безопасный трафик, чтобы увеличить посещаемость и позицию в поисковой выдаче. Обращаясь в проверенные компании, можно быть уверенным, что не возникнет проблем.





Особенности увеличения посещаемости через статьи







При продвижении сайта важно следить за тем, чтобы всё было безопасно. Поисковые системы не должны заподозрить ресурс в накрутке посещений. Именно получение трафика через статьи считается наиболее оптимальным вариантом.



Ключевые моменты:



• На трастовых площадках публикуется контент, в котором есть ссылка на продвигаемый ресурс.

• Реальные люди заходят на сайт, поэтому нельзя заподозрить сервис в нечестной накрутке.

• Есть шанс быстро войти в Топ 10 и получить до 500 000 посетителей в месяц.



Безопасный траф от http://traftop.biz/ позволяет быстро продвинуть позиции сайта в поисковике. При этом не придётся беспокоиться по поводу пессимизации и других проблем.





Характеристика поведенческих факторов







Заказывая безопасный трафик на сайт, нужно не забывать о поведенческих факторах. Именно они наиболее важны при раскрутке ресурса. Для начала следует разобраться, что они собой представляют.



Поведенческие факторы – это то, как посетители ведут себя на конкретном сайте. Система будет анализировать не только количество открытий страницы из поисковика, но и другие моменты. В частности, число отказов, время, проведённое на ресурсе. Отдельный интерес представляет количество просмотров на одного посетителя.



Важно обязательно повышать посещаемость сервиса, используя, к примеру, статейный трафик. Если никто не заходит на ресурс, тогда не формируются поведенческие факторы. Следовательно, от этого пострадает позиция страницы в поисковике. Сейчас любой желающий может безопасно повысить посещаемость сайта, не прилагая определённых усилий. Достаточно заказать траф через статьи, чтобы сразу добиться результатов.