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    Чт., 8 августа 2019г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Развлечение для детей на дачу
    • New! Didi Cегодня в 15:00 «Ответить»
      Здравствуйте. Мы практически все лето проводим на даче с детьми, многие соседи так же привозят своих детей и внуков. И хотелось бы для них соорудить, или же купить что-то интересное, может детскую площадку, или качели какие с лесенками и горкой. Бассейн мы уже поставили, но детям хочется и активных игр.
      • New! Silka Cегодня в 15:06 «Ответить»
        Идея замечательная, может дедушки, и отцы смогут смастерить хотя бы небольшую площадку для детей, из подручных материалов, потратить времени день, а радости у детей будет до конца лета.
        • New! Vivo Cегодня в 15:15 «Ответить»
          Если позволяют средства, то, как вариант, можно заказать детскую полосу препятствий https://dvorick.ru/detskaya-polosa-prepyatstviy-mod-18105/, скажем так, это не совсем качели с лесенками, но полазать точно будет где. К тому же это будет очень необычно и ново для детей, а так же развивает равновесие и физическую подготовку ребенка.
          • New! Nexti Cегодня в 15:20 «Ответить»
            Слушайте, какая замечательная идея! Я еще не встречал ничего подобного, такое ведь можно частично и самому сделать. Все, теперь я точно сделаю малым подобное.
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