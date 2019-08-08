Здравствуйте. Мы практически все лето проводим на даче с детьми, многие соседи так же привозят своих детей и внуков. И хотелось бы для них соорудить, или же купить что-то интересное, может детскую площадку, или качели какие с лесенками и горкой. Бассейн мы уже поставили, но детям хочется и активных игр.
Если позволяют средства, то, как вариант, можно заказать детскую полосу препятствий https://dvorick.ru/detskaya-polosa-prepyatstviy-mod-18105/, скажем так, это не совсем качели с лесенками, но полазать точно будет где. К тому же это будет очень необычно и ново для детей, а так же развивает равновесие и физическую подготовку ребенка.