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    Тема: Хочу приобрести шведскую стенку
    • Сегодня! Rolf Cегодня в 07:59 «Ответить»
      Хочу приобрести шведскую стенку и хотел бы услышать мнение бывалых, не напрасно ли выкину деньги? и ещё хотел бы узнать какой есть самый эффективный из недорогих силовых тренажёров?
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