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    Ср., 7 августа 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Безопасность номеров
    • Сегодня! Poomidor Cегодня в 14:46 «Ответить»
      Коллеги, а кто сталкивался с гостиничным бизнесом? У нас недавно случилась неприятность - было взломано несколько номеров и украдены вещи постояльцев. Конечно, неприятностей было много, к тому же еще представители правоохранительных органов потрепали. Хотя у нас раньше такого никогда не было. Подскажите, как можно обеспечить безопасность в гостинице?
      • Сегодня! Efym Cегодня в 14:51 «Ответить»
        А у Вас в отеле камеры на этажах стоят? По записи ведь можно найти злоумышленника. И еще, как это так, взломать несколько номеров - у Вас там консервные банки, а не замки?
        • Сегодня! Poomidor Cегодня в 15:01 «Ответить»
          Efym писал:
          А у Вас в отеле камеры на этажах стоят? По записи ведь можно найти злоумышленника. И еще, как это так, взломать несколько номеров - у Вас там консервные банки, а не замки?
          Камеры на этажах конечно же есть! За кого Вы нас принимаете? Просто злоумышленник был в кепке и капюшоне, поэтому разглядеть лицо не получается. А замки английские, а что такого? Я знаю, что они во многих гостиницах стоят.
        • Сегодня! Rombo Cегодня в 16:02 «Ответить»
          Автор, Вы меня, конечно, извините, но английские замки для гостиничных номеров - это какой-то прошлый век. Уже давно многие отели используют электронные замки, поскольку они более надежные и современные по сравнению с теми, что назвали Вы. Ну вот, можете тут детальнее почитать о гостиничных замках https://hsu.systems/ru/products/electronic-hotel-locks/. А там уже думайте, стоит ли делать замену.
          • Сегодня! Poomidor Cегодня в 16:25 «Ответить»
            За ссылку спасибо, пока что просмотрел только бегло, в детали не вдавался. Но вот у нас например периодически отключают электричество, что в таком случае происходит с замком? Не окажется ли, что в таких случаях номера будут открыты - заходи кто хочешь, бери что хочешь...
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