Коллеги, а кто сталкивался с гостиничным бизнесом? У нас недавно случилась неприятность - было взломано несколько номеров и украдены вещи постояльцев. Конечно, неприятностей было много, к тому же еще представители правоохранительных органов потрепали. Хотя у нас раньше такого никогда не было. Подскажите, как можно обеспечить безопасность в гостинице?
Efym писал:
А у Вас в отеле камеры на этажах стоят? По записи ведь можно найти злоумышленника. И еще, как это так, взломать несколько номеров - у Вас там консервные банки, а не замки?
Камеры на этажах конечно же есть! За кого Вы нас принимаете? Просто злоумышленник был в кепке и капюшоне, поэтому разглядеть лицо не получается. А замки английские, а что такого? Я знаю, что они во многих гостиницах стоят.
Автор, Вы меня, конечно, извините, но английские замки для гостиничных номеров - это какой-то прошлый век. Уже давно многие отели используют электронные замки, поскольку они более надежные и современные по сравнению с теми, что назвали Вы. Ну вот, можете тут детальнее почитать о гостиничных замках https://hsu.systems/ru/products/electronic-hotel-locks/. А там уже думайте, стоит ли делать замену.
За ссылку спасибо, пока что просмотрел только бегло, в детали не вдавался. Но вот у нас например периодически отключают электричество, что в таком случае происходит с замком? Не окажется ли, что в таких случаях номера будут открыты - заходи кто хочешь, бери что хочешь...