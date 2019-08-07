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    Тема: Необычная фотозона для свадьбы
    • New! Mary13 Cегодня в 11:41 «Ответить»
      Если вам нужна необычная фотозона на свадьбу или мероприятие, лучше
      всего если это будет динамическая конструкция, а не просто красивый
      принт на пластике на алюминиевом каркасе. Она находится в движении, и
      при этом позволяет сочетать разные способы визуализации, создавать
      свадебное волшебство и праздничное настроение. Свадебные фотозоны из
      пайеток нами опробованы год назад. http://solaair.ru/ Работают прекрасно.
      Не нуждаются в особом уходе, прекрасно выдерживают многократный
      монтаж и разборку/// Не боятся солнца, ветра сильного, мороза и дождя.
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