Если вам нужна необычная фотозона на свадьбу или мероприятие, лучше
всего если это будет динамическая конструкция, а не просто красивый
принт на пластике на алюминиевом каркасе. Она находится в движении, и
при этом позволяет сочетать разные способы визуализации, создавать
свадебное волшебство и праздничное настроение. Свадебные фотозоны из
пайеток нами опробованы год назад. http://solaair.ru/ Работают прекрасно.
Не нуждаются в особом уходе, прекрасно выдерживают многократный
монтаж и разборку/// Не боятся солнца, ветра сильного, мороза и дождя.
Декоративная система SolaAir всегда готова к использованию. Удобна,
если проводится выездная регистрация.