В скором времени собираюсь в очень долгожданный отпуск. Так как дети у бабушки, я решила хоть пару дней уделить себе любимой. Хочу поваляться в кровати и посмотреть что-то интересное. Посоветуйте хороший фильмец.
В наше время можно вообще не использовать телевизор для просмотра того или иного фильма. Большинство того, что хочется посмотреть, есть в интернете. Тем более, что смотреть можно бесплатно и в хорошем качестве. Вот например фильм Форсаж 2019 года можно посмотреть здесь Конечно если такой жанр вам нравится.