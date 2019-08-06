Планируем полное обновление оборудования на производстве, в частности, необходимо обновить конвейерную ленту. Сейчас актуален вопрос поиска надежного поставщика.Основные критерии, конечно, качество и разумные цены. Кто имеет реальный опыт в таком вопросе, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на проверенный сайт.
Около года назад пришлось заниматься поиском качественных резинотехнических изделий, выбирал долго и тщательно, прочитал кучу статей и отзывов. По рекомендации знакомых обратился в компанию ООО «Олимпекс» https://xn--e1afhbgjks.xn--p1ai/ , не ошибся. Теперь заказываем все только у них, устраивает и качество, и хороший ассортимент. Кстати, соотношение цена/качество самое оптимальное.