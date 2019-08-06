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    Вт., 6 августа 2019г.
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    Тема: Сухой туман
    • Сегодня! Вадим Бор Cегодня в 16:32 «Ответить»
      Доброго дня,всем! Форумчане,кто знает что-то о сухом тумане,как способе очистки помещений? Есть ли он,кто пользовался или работает с ним? Действенный ли способ?
      • Сегодня! Limonov Cегодня в 17:17 «Ответить»
        Привет! Ранее не слышал о таком способе,тоже давно но таки любопытно,действительно ли это какая-то инновация,или просто маркетинговый ход,очередной.
        • Сегодня! Рома Ков Cегодня в 17:52 «Ответить»
          Привет! Вы как потребитель интересуетесь вопросом? На самом деле,способ действенный достаточно,но есть важны&#769;й момент-оборудование только Американское,все остальное подделка. Можно подробнее посмотреть информацию о том,что представляет из себя сухой туман вот здесь например https://[url]www.dezfog.ru/blog/biznes-n...m-tumane/[/URL]
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